Turneul Campionilor: Zverev, aproape de semifinale

Tenismanul german Alexander Zverev este aproape de calificarea in semifinalele Turneului Campionilor, dupa ce l-a invins cu 7-6, 6-3, pe norvegianul Casper Ruud, intr-un meci din Grupa John Newcombe, la Torino. Intr-un alt meci din grupa, Carlos Alcaraz a trecut de rusul Andrei Rublev cu 6-3, 7-6. Zverev are 2 succese in grupa, ... citește toată știrea