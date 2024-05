Turneul final al CN de volei junioare U13 se desfasoara in Banie

Clubul Sportiv "Scoala de volei" Craiova organizeaza, in perioada 22-26 mai, la Craiova, turneul final al Campionatului National, categoria U-13, feminin. Lupta pentru medalii se va desfasura in Sala Sporturilor "Ion Constantinescu" si Sala de sport "Corneliu Andrei Stroe" (Vointa) intre cele mai bune 8 echipe din tara. Cele 8 echipe participante sunt impartite in doua grupe: Grupa A: C.S. Dinamo Bucuresti, C.S.M. Lugoj, A.C.S. Champions Sibiu si C.S.M. Focsani. Grupa B: C.S.M. Bucuresti, C.S.V. ... citește toată știrea