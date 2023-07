Startul la cea de a 110-a editie a Turului Frantei, competitia nr. 1 a ciclismului mondial, s-a dat ieri la Bilbao. Marea bucla are anul acesta o lungime de 3404 km, impartiti in 21 de etape, cu 8 etape de munte (5 masive muntoase), 4 sosiri la varf si 30 de ascensiuni, de categoria 2,1, o singura etapa contra cronometru de 22 km si aceasta pe un parcurs muntos. Cam acesta ar fi profilul celei mai prestigioase competitii, cum spuneam, a ciclismului mondial. Editia din acest an se anunta un duel ... citeste toata stirea