Turul Frantei 2024 ia startul sambata, la Florenta

Cea de-a 111-a editie a Turului Frantei ia startul sambata, in capitala Toscanei, Florenta, va parcurge patru tari, Italia, San Marino, Monaco si Franta, pe parcursul a 21 de etape, pe o distanta de aproape 3.500 de kilometri. Finisul este programat pentru prima data in afara Parisului, pe Coasta de Azur, la Nisa, capitala Frantei gazduind Jocurile Olimpice intre 26 iulie si 11 august. Dintre cele 21 de etape, 8 vor fi de sprint, 4 vor avea loc in zone deluroase si 7 etape vor fi de munte, cu 4 ... citește toată știrea