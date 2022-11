U Cluj bate FCSB, Dica e pe faras

Universitatea Cluj, urmatoarea adversara a Universitatii Craiova, a reusit sa castige meciul cu FCSB, din etapa a 16-a a Superligii, scor 2-1, dupa ce in tur fusese remiza. Senegalezul Mamadou Thiam a impresionat, nu numai pentru ca a deschis scorul, formatia ardeleana avand ocazii de a castiga la scor. Ioan Filip a facut 2-0, iar gazdele au ramas in 10, dupa ce Romario Pires a fost eliminat in minutul 57, fiind suspendat pentru meciul de la Craiova, programat sambata, de la ora 21. Cordea a ... citeste toata stirea