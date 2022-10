"U" Craiova admite ca s-a despartit de Devis Mangia din cauza scandalului cu Razvan Popa

Dupa ce mama fostului fotbalist Razvan Popa l-a acuzat, in Gsp, pe italianul Devis Mangia, fostul antrenor al Universitatii Craiova, ca i-a hartuit sexual fiul, clubul din Banie a raspuns prin intermediul unui comunicat oficial. Astfel, gruparea olteana pretinde ca la acea data a fost informata despre un incident, dar nu in termenii descrisi acum de mama lui Razvan Popa, si s-a declansat o ancheta interna, in urma careia nu s-au confirmat aspectele sesizate de familia jucatorului. Daca la ... citeste toata stirea