"U" Craiova - Al Duhail 1-1, intr-un amical in Austria

Intr-un amical din cadrul stagiului de pregatire pe care-l efectueaza in Austria, Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 1-1, cu formatia Lechwiya Al Duhail, vicecampioana Qatarului. Partida, disputata chiar in cadrul bazei de cantonament a Universitatii Craiova, la Neustift im Stubaital, a avut doua reprize de cate 40 de minute. Croatul Ante Roguljic a deschis scorul in minutul 20, dupa o actiune personala finalizata cu un sut la coltul lung. In debutul partii secunde, Al Duhail a ... citeste toata stirea