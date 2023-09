Universitatea Craiova a castigat cu 3-0 meciul amical cu divizionara secunda Viitorul Pandurii Targu Jiu, disputat astazi, cu portile inchise, la baza de pregatire a echipei din Banie, cantonamentul "Ilie Balaci" din Lunca Jiului. Au marcat: Alexandru Mitrita (minutul 40), Jovan Markovic (minutul 52) si Andrei Ivan (minutul 68).Antrenorul Universitatii Craiova, Laurentiu Reghecampf, a utilizat mai multi jucatori de la echipa satelit, in conditiile in care lipsesc in aceasta perioada jucatorii ... citeste toata stirea