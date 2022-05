"U" Craiova - Farul, meci cu oarecare miza pentru oaspeti

Universitatea Craiova incheie astazi play-off-ul Ligii I, intalnind Farul, de la ora 20.30, pe stadionul "Ion Oblemenco". Meciul are miza numai pentru oaspeti, in tentativa lor de a termina campionatul pe locul 4. Pentru Stiinta, partida de azi nu are nicio importanta, iar sezonul se va incheia peste o saptamana, la meciul de baraj pentru Conference League, cu FC Botosani, programat vineri, 27 mai, de la ora 20.30.Prefata LPF a partidei Universitatea Craiova - Farul:"Ultima runda din ... citeste toata stirea