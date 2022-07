"U" Craiova - Heidenheim 1-0, intr-un amical in Austria

Intr-un amical disputat azi, la pranz, in cadrul stagiului de pregatire pe care-l efectueaza in Austria, Universitatea Craiova a invins, scor 1-0, la Kematen, formatia germana FC Heidenheim, care a terminat sezonul trecut pe locul 6 in Zweite Bundesliga. Unicul gol al Sitintei a fost marcat de Andrei Ivan, din penalty, la ultima faza a primei reprize, dupa ce Baiaram a fost faultat in careul advers. Oltenii, care evoluat destul de slab, fiind preocupati aproape exclusiv de faza defensiva, au ... citeste toata stirea