"U" Craiova incheie anul pe locul 4

Dupa ce FCSB s-a impus cu 2-0 la Iasi, in ultimul meci din Romania in 2024, Universitatea Craiova incheie anul pe locul 4, cu 35 de puncte, la 2 puncte de primele 2 clasate, U Cluj si FCSB, si la 1 punct de Dinamo, pe care Stiinta o va intalni in primul meci din 2025, pe 18 ianuarie. Lotul Universitatii se reuneste pe 2 ianuarie.In iarna aceasta se vor face maxim doua achizitii, in functie de deciziile pe care le vor lua antrenorul Costel Galca si managerul sportiv Mario Felgueiras, fiind pe