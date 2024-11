"U" Craiova intalneste azi UTA, la Arad

In epilogul etapei a 17-a, Universitatea Craiova joaca in deplasare cu UTA, in seara aceasta, de la ora 20.30. Stiinta este pe ultimul loc de play-off, cu 25 de puncte, la egalitate cu echipa de pe locul 7, Sepsi, la un punct de Rapid, care este pe 8, si la 2 puncte de Otelul, care ocupa pozitia a 9-a. Alb-albastrii, care au ratat deja doua obiective in acest sezon, cupele europene si Cupa Romaniei, sunt astfel in pericol sa nu prinda nici play-off-ul, iar evolutiile lor de pana acum au ... citește toată știrea