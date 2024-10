"U" Craiova joaca azi la Galati - avancronica

In etapa a 12-a a Superligii, Universitatea Craiova joaca in deplasare cu Otelul Galati, azi, de la ora 21.30. Moldovenii lui Dorinel sunt neinvinsi in cele 11 meciuri, desi au un buget redus, printre cele mai mici din campionat, dar antrenorul, aflat de 4 ani in functie, are mana libera si aceasta este una forte, atat la figurat, cat si la propriu, asa cum s-a observat si recent. Diferenta de valoare este evidenta in favoarea Craiovei, dar pentru a fi pusa pe tabela este nevoie de angajament ... citește toată știrea