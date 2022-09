"U" Craiova l-a achizitionat pe Florescu, rezerva la Botosani

In ziua in care Universitatea Craiova a implinit 74 de ani, conducatorii clubului le-au facut o surpriza suporterilor si au anuntat transferul unui jucator de 25 de ani, abonat al bancii de rezerve la FC Botosani. Eduard Florescu, mijlocas care rar prindea echipa moldovenilor, cand acolo evoluau Ongenda, Edjouma, Papa, Rodriguez, etc, a fost adus, probabil, la propunerea lui Mirel Radoi, cel care l-a selectionat pe Florescu in lotul olimpic, anul trecut. In 4 ani la Botosani, Eduard Florescu ... citeste toata stirea