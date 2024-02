"U" Craiova l-a transferat pe atacantul Jalen Blesa

Universitatea Craiova l-a achizitionat pe ultima suta de metri a perioadei de mercato pe Jalen Blesa de la FK Pristina.In varsta de 23 de ani, Jalen Blesa are dubla cetatenie, spaniola si americana. El a evoluat la in liga a 6-a din Spania, la Masnou, si in liga a 7-a din Anglia, la Arlesey Town, iar din 2022 a jucat in Kosovo, la FC Prishtina, locul 4 in Kosovo. In acest sezon, Blesa are 11 goluri si 4 pase de gol pentru Pristina in 21 de meciuri. Jalen Blesa este un atacant masiv, de 1,87 ... citește toată știrea