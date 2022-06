"U" Craiova - Qarabag 1-1, intr-un amical in Austria

In cel de-al doilea meci de pregatire din stagiul pe care-l efectueaza in Austria, Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, la Jenbach, cu campioana Azerbaidjanului, FK Qarabag.Azerii au deschis scorul in minutul 18, dintr-o lovitura libera de la 18 metri executata de Ozobic. Andrei Ivan a egalat in minutul 35, profitand de o gafa uriasa a portarului advers, care a ratat interceptia la o minge lunga. Azerii au dominat partida si au mai avut alte situatii clare de a marca, in timp ce Stiinta ... citeste toata stirea