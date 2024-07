"U" Craiova s-a debarasat de Ante Roguljic

A doua zi dupa debutul in noul campionat, Universitatea Craiova s-a mai despartit de un jucator. Mijlocasul ofensiv croat Ante Roguljic si-a incheiat conturile cu gruparea din Banie, cu care mai avea un an de contract. El a fost imprumutat in sezonul trecut la Universitatea Cluj, echipa care nu a activat optiunea de transfer definitiv in cazul sau. Ante Roguljic a semnat imediat cu formatia cipriota Anorthosis Famagusta.Ante Roguljic este al noualea jucator care paraseste Universitatea ... citește toată știrea