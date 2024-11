"U" Craiova se mentine lider in Liga de Tineret

In play-off-ul Ligii de Tineret, juniorii de la Universitatea Craiova s-a impus pe teren propriu, in week-end-ul trecut, in derby-ul cu CFR Cluj, scor 3-2. Echipa lui Corneliu Papura a castigat toate cele 3 meciuri din play-off si ocupa primul loc in clasament, cu 22 de puncte, cu un punct in plus fata de FCSB, dar si un meci mai mult disputat. FCSB a reusit sa treaca de Steaua cu 2-0, in timp ce FC Voluntari - Universitatea Cluj s-a terminat 3-4. ... citește toată știrea