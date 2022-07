"U" Craiova - Sepsi, in seara aceasta

Primul meci al sezonului pentru Universitatea Craiova este cel cu Sepsi OSK, programat in seara aceasta, de la ora 21.30, pe stadionul "Ion Oblemenco", in etapa de debut al noului sezon al Superligii. Va fi primul meci al Stiintei cu Laszlo Balint pe banca si ultimul cu Mirko Pigliacelli in poarta.Echipe probabile:Universitatea Craiova: Pigliacelli - Capatana, Papp, Screciu, Vatajelu - Mateiu, Cretu, Baiaram - Gustavo, Markovic, Ivan. Rezerve: D. Rusu - Gaman, Sala, Danciu, Vina, Nistor, ... citeste toata stirea