"U" Craiova si-a aflat programul pana la sfarsitul anului

Patru meciuri in campionat si doua in Cupa Romaniei mai are Universitatea Craiova de disputat in 2025, programul campionatului pana la finalul anului fiind stabilit de LPF. Astfel, duminica, 1 decembrie, de la ora 20.30, Universitatea Craiova joaca derby-ul cu CFR Cluj, pe "Ion Oblemenco". Apoi, pentru Stiinta urmeaza doua partide cu Petrolul, ambele in deplasare, miercuri, 4 decembrie, de la ora 20, in Cupa Romaniei, si