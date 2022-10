Un alt meci european in Polivalenta: SCMU Craiova vs Norrkoping Dolphins, in FIBA Europe Cup

O noua seara europeana de baschet in Sala Polivalenta, miercuri, de la ora 19, cand SCM Universitatea Craiova intalneste formatia suedeza Norrkoping Dolphins, in etapa a treia a grupelor FIBA Europe Cup. Formatia din Banie a intrecut asteptarile la prima aparitie europeana din istorie, reusind nu numai sa acceada in faza grupelor, dupa turneul de calificare din Lituania, ci sa aiba si un start remarcabil in grupe, cu victorii in primele doua partide, contra lui CSO Voluntari, acasa, si pe ... citeste toata stirea