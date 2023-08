O premiera pentru sportul craiovean: un jucator din Noua Zeelanda a semnat cu echipa de baschet SCMU. Matt Freeman (25 de ani) este component al echipei nationale a tarii sale si evolueaza pe postul de "pivot mic" (power forward), avand 2.07 metri."Sport Club Municipal Craiova a ajuns la un acord cu baschetbalistul Matt Freeman, in varsta de 25 de ani. Acesta evolueaza pe pozitia 4 in teren si are o inaltime de 2,07. Dupa ce a ... citeste toata stirea