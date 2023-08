Sport Club Municipal Craiova anunta ca la echipa de baschet a fost adus baschetbalistul sloven Nik Dragan, in varsta de 23 de ani. Acesta are 1,98 m si poate evolua pe pozitiile 3 si 4, in cariera sa evoluand la Union Olimpija, LTHCast Skofja, Hopsi Polzela, Zlatorog, toate din Slovenia, si Liege Basket, din Belgia. Alti jucatori adusi in vara aceasta la SCMU sunt: Alex Agapie, Amedeo Casale, Matt Freeman. In perioada 15-17 septembrie, SCM Craiova va organiza, in Sala Polivalenta, grupa D a ... citeste toata stirea