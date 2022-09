Un finlandez la echipa de baschet a Craiovei

SCM Craiova a anuntat transferul lui Topias Palmi, un baschetbalist finlandez de 28 de ani, care poate evolua pe pozitiile 2 si 3. El a jucat in nationala tarii sale la EuroBasket 2022, fiind utilizat in patru dintre cele sase meciuri ale Finlandei in faza grupelor."Avem placerea de a anunta ca am ajuns la un acord cu baschetbalistul finlandez Palmi Topias! In varsta de 28 de ani si cu o inaltime de 1.94 m, Palmi poate evolua pe pozitiile 3 si 2 si vine in Banie sa intareasca lotul echipei ... citeste toata stirea