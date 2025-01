Un fundas uzbec, transferat de Manchester City

Fundasul uzbek Abdukodir Khusanov in varsta de 20 de ani a fost cumparat Manchester City de la Lens pentru suma de 50 de milioane de euro. Nascut la Taskent si format de clubul Bunyodkor, Khusanov a jucat apoi in Belarus, la Energetik-BGU, de unde a fost achizitionaz de Lens, in iulie 2023, pentru doar 100.000 de euro, el jucand numai 31 de meciuri pentru clubul francez. Abdukodir Khusanov va avea numarul 45 la City, de care este legat pana in 2029. Uzbecul a devenit al doilea cel mai scump ... citește toată știrea