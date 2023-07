Detinatoarea Cupei Romaniei si medaliata cu bronz a campionatului masculin de volei, SCMU Craiova s-a intarit cu sportivul cubanez Javier Ernesto Jimenez Scull. Acesta evolueaza pe pozitia de secund, are 33 de ani si masoara 1.98 m. Este al patrulea voleibalist care semneaza in vara aceasta cu echipa antrenata de Dan Pascu, dupa doi "centri", muntenegreanul Gojko Cuk si Eduard Ocunschi, de la SCM Zalau si un "fals", Mihai Tarta, de la Explorari Baia Mare. SCM Universitatea Craiova va juca in ... citeste toata stirea