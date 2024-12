United castiga dramatic Manchester Derby

Final uluitor al Manchester Derby, United intorcand de la 0-1 in minutele 88 si 90 pentru a se impune cu 2-1. Gvardiol a deschis scorul pentru gazde in minutul 36 si trupa lui Guardiola se indrepta spre un succes de orgoliu si de moral, care putea incheia criza neverosimila pe care o parcurge. Numai ca United si-a pus in teren remontada din finala Champions League 1999, cu Bayern Munchen, marcand prin Bruno Fernandes, din penalty, si Amad Diallo.City isi prelungeste astfel ... citește toată știrea