Universitatea Craiova a adus un fundas macedonean

Dupa ce l-a transferat pe atacantul Alexandru Isfan, de la FC Arges, Universitatea Craiova l-a achizitionat si pe fundasul macedonean Gjoko Zajkov, care a semnat un contract pe doi ani si jumatate si va purta numarul 26. El vine din postura de jucator liber de contract si a ajuns deja in cantonamentul din Antalya al formatiei din Banie. In varsta de 27 de ani, Zajkov poate evolua ca fundas central, dar si in banda. A jucat in prima parte a sezonului pentru formatia ucraineana ... citeste toata stirea