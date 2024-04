Universitatea Craiova a ajuns la 0-8 cu FCSB in acest sezon

Nu e nicio tragedie ca Universitatea Craiova nu ia campionatul. Nu are nici buget, nici echipa si nici antrenor pentru asta. Si, cu o exceptie, nici in anii trecuti nu a avut. Problema e ca de ani de zile e umilita de o rivala. Si numai esecurile in fata lui Mititelu sunt mai injositoare. Nu e insa nicio diferenta intre Rotaru si Mititelu in privinta meciurilor cu FCSB. Poate doar ca Rotaru nu se jura ca vrea ca Becali sa ia titlul. Cu toate ca i-l inlesneste. Poate sunt reminiscente de cand ... citește toată știrea