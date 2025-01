Universitatea Craiova a castigat amicalul cu Poli Iasi

Intr-un amical disputat la Buftea, cu portile inchise, pe o temperatura de 0 grade, Universitatea Craiova a invins-o cu 1-0 pe Politehnica Iasi. Unicul gol al meciului a fost reusit in minutul 71 de Stefan Baiaram, care a reluat cu latul din centrul careului sub transversala o minge recentrata din banda stanga. Cele doua formatii se vor intalni peste trei saptamani, in etapa a 24-a a campionatului, la Craiova.Costel Galca a folosit formula: Lung jr. (65 L. Popescu) - Iago Lopez (55 Gaspar), ... citește toată știrea