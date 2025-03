Universitatea Craiova a invins Farul a revenit pe primul loc

Universitatea Craiova a invins cu 1-0 pe Farul Constanta, in penultima etapa a sezonului regular, pe "Ion Oblemenco", rezultat in urma caruia echipa antrenata de Mirel Radoi a revenit pe primul loc al clasamentului, cel putin pana cand FCSB va disputa derby-ul cu Rapid. Mitrita a marcat unicul gol, in finalul primei reprize, din pasa lui Oshima. Daca Stiinta a irosit mai multe sanse de gol pe parcursul partidei, oaspetii nu au avut nicio ocazie de a marca. Duminica viitoare, Stiinta incheie ... citește toată știrea