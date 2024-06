Universitatea Craiova a invins Legia Varsovia, dar a suferit crunt

In cel de-al doilea meci de verificare din stagiul in Austria, Universitatea Craiova a castigat cu 1-0 contra formatia Legia Varsovia, ocupanta locului 3 in trecuta editie a campionatului polonez. Desi partida a fost dominata in totalitate de lesi, care au ratat nenumarate ocazii, avand si o bara, unicul gol al amicalului i-a apartinut lui Mihai Capatana, care a marcat in minutul 63 cu un sut de la 30 de metri in vinclu. Tanarul portar Matei Goga s-a remarcat prin cateva interventii ... citește toată știrea