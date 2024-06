Universitatea Craiova a renuntat la Atanas Trica

Universitatea Craiova s-a despartit de atacantul de 20 de ani, Atanas Trica, dupa ce nepotul lui Ilie Balaci fusese imprumutat in ultimele doua sezoane la CSA Steaua si la CS Tunari, in liga secunda. Atanas Trica a reusit sa marcheze 2 goluri in 12 prezente in tricoul Stiintei, el fiind extrem de prolific la echipa satelit a clubului, pentru care a avut o medie mai mare de un gol pe meci."Multumim, Atanas Trica-Balaci! Contractul dintre Universitatea Craiova si atacantul Atanas Trica-Balaci ... citește toată știrea