Universitatea Craiova a subtilizat un punct la Galati

Universitatea Craiova a fost echipa mica pe teren la Galati si a parut fericita cu punctul obtinut. Si e normal sa fie, fiindca in afara golului marcat de Baiaram, Stiinta nu si-a mai creat nicio ocazie, in timp ce gazdele au avut trei sanse clare, intre care o bara. Dar, in primul rand, Otelul a fost echipa care a avut jocul sub control si si-a adjudecat majoritatea duelurilor. Contra unui adversar organizat, care stie ce joaca si se daruieste total, lasand ultima picatura de energie pe teren, ... citește toată știrea