Universitatea Craiova a transferat un jucator din Guineea Ecuatoriala

Universitatea Craiova incearca sa acopere postul de fundas stanga, dupa ce Nicusor Bancu s-a accidentat grav, iar Bogdan Vatajelu a intrat in ultimele sase luni de contract. Mihai Rotaru a anuntat la Fanatik pe cine a transferat pe acest post, este vorba despre Basilio Ndong, jucator de 24 de ani din Guineea Ecuatoriala, care a evoluat in liga a doua din Norvegia, pentru Start Kristiansand, dupa ce a trecut pe la Shkupi (Macedonia de Nord) si Westerlo (Belgia), in liga a doua din Belgia.Cotat ... citeste toata stirea