Show-ul creat de galeria Stiintei la derby-urile cu fcu si cu dinamo a fost penalizat de Comisia de Disciplina din cadrul FRF cu 30.000 de lei, bani care vor trebui achitati de clubul Universitatea Craiova. Si gruparile oaspete pe "Ion Oblemenco" au primit amenda, dar mai mica."Universitatea Craiova vs. FC U 1948 Craiova - Incidente - In temeiul art. 82.1 si 3.a si c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sanctioneaza clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportiva de 10.000 lei. In temeiul ... citeste toata stirea