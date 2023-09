In ziua in care se implinesc trei sferturi de secol de la infiintarea Universitatii Craiova, se va reedita primul meci din istoria echipei. Daca acum 75 de ani a fost vorba de un amical, UNSR Craiova pierzand atunci cu 6-3 in fata lui CFR Filiasi, acum, echipa a doua a Stiintei va juca un meci oficial, contra lui ACSO Filiasi, intr-o partida din etapa a 3-a a Ligii a III-a. Partida trebuia sa se dispute la finalul acestei saptamani, dar, la solicitarea Universitatii Craiova, a fost devansata, ... citeste toata stirea