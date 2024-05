Universitatea Craiova are prilejul sa castige, in sfarsit, cu FCSB

Zdrobita de fiecare data in precedentele trei dispute cu FCSB din acest sezon, in care nici macar nu a marcat, Universitatea Craiova poate profita de relaxarea rivalei, dupa ce aceasta a castigat deja titlul, si astfel sa castige duelul de asta-seara, de la ora 21, pe "Ion Oblemenco". Desi contextul pare favorabil, motivatia adversarilor fiind minima in acest meci, jucatorii Stiintei sunt pusi intr-o situatie ingrata, fiindca o victorie ar fi considerata fireasca, in timp ce orice alt rezultat ... citește toată știrea