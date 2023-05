Cu 10 puncte din 24 luate in play-off, desi are buget de peste 12 milioane de euro si 12 mii de suporteri in medie la meciuri, Univesitatea Craiova spera sa ia U Cluj Cupa Romaniei ca sa poata juca un baraj de Europa cu Mititelu, care are 300 de suporteri la meciuri si buget de 3 milioane de euro. Cam asa arata un sezon aproape falimentar, cand iei decizii proaste de la un cap la altul, cand nu stii ce antrenori sa alegi si esti un fel de Chelsea a Ligii I. Neagoe ne spune dupa fiecare meci ca ... citeste toata stirea