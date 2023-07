In al treilea meci amical din cadrul stagiului de pregatire din Bulgaria, Universitatea Craiova a fost invinsa, la Bansko, cu 2-0 de campioana Bulgariei, Ludogorets Razgrad. Bulgarii s-au distrat pur si simplu cu echipa lui Neagoe, avand o posesie complesitoare, ocazii cu nemiluita, timp ce Universitatea Craiova a incercat sa se apere in propriul careu, trecand sporadic in jumatatea adversa si nu si-a creat nicio sansa de a marca.Caio Vidal Rocha a deschis scorul in minutul 25, iar Matias ... citeste toata stirea