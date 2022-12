Universitatea Craiova, fara Arlauskis si Lazar, la Pitesti

Universitatea Craiova disputa un meci decisiv pentru accederea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, miercuri, de la ora 17.00, contra lui FC Arges, pe arena "Nicolae Dobrin" din Pitesti, in ultima etapa a grupelor competitiei. Universitatea Craiova are 4 puncte dupa doua meciuri din grupa si are nevoie de un succes pentru a fi sigura de calificarea in antepenultima faza a Cupei Romaniei.Goal-keeperii Arlauskis si Lazar sunt accidentati, asa ca variantele Universitatii Craiova pentru ... citeste toata stirea