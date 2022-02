Universitatea Craiova intalneste "lanterna rosie"

Meciul care incheie etapa a 27-a a Ligii I este Academica Clinceni - Universitatea Craiova, in seara aceasta, de la ora 19.55, pe stadionul "Marin Anastasovici" din Giurgiu. Se anunta un meci facil pentru alb-albastri, tinand cont de problemele adversarului, care ocupa ultima pozitie in clasament si a suferit modificari masive la nivelul lotului, iar in ultima partida disputata, restanta cu Farul, a pierdut cu 8-2. La Universitatea, Bancu este suspendat, iar Koljic, Gaman, Houri si Marius ... citeste toata stirea