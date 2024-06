Universitatea Craiova joaca azi cu Legia Varsovia

In primul amical din cadrul stagiului de pregatire din Austria, Universitatea Craiova a fost invinsa cu 2-1 de formatia cipriota FC Pafos, golul oltenilor fiind reusit de Koljic in debutul partidei. In ultimele 20 de minute, pentru Universitatea Craiova a evoluat si costaricanul Carlos Mora. La prima impresie, Carlos Mora pare un jucator care se descurca destul de bine cu mingea la picior, dar ramane sa se adapteze la stilul de joc al echipei si sa-si formeze relatii de joc cu coechipierii. ... citește toată știrea