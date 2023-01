Mijlocasul central Eduard Florescu s-a despartit de Universitatea Craiova si a revenit la FC Botosani, club de la care fusese transferat acum 4 luni. In varsta de 25 de ani, Florescu nu a reusit sa se impuna in Banie, bifand numai trei prezente in tricoul alb-albastru, ... citeste toata stirea