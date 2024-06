Universitatea Craiova l-a transferat pe japonezul Takuto Oshima

Dupa portarul Silviu Lung junior si extrema Carlos Mora din Costa Rica, Universitatea Craiova a oficializat al treilea transfer al verii, mijlocasul japonez Takuto Oshima. Pe jucatorul nipon in varsta de 26 de ani Costel Galca il stie din perioada in care acesta juca pentru Cracovia si il avea adversar in Polonia, cand antrena Radomiak Radom. Japonezul are o cota de 550.000 de euro, conform transfermarkt, si a bifat in sezonul trecut 28 de aparitii in Ekstraklasa, a dat un gol si doua pase ... citește toată știrea