Universitatea Craiova l-a transferat pe stoperul spaniol Sierra

Fundasul spaniol Gregorio Sierra Perez a ajuns la un acord cu Universitatea Craiova, unde va evolua pentru cel putin un sezon, avand optiune de prelungire pe inca unul. Oltenii cautau un fundas central de picior stang, dupa plecarea brazilianului Raul Silva si l-au contactat pe Sierra, la propunerea lui Costel Galca, jucatorul fiind liber de contract. Gregorio Sierra are 31 de ani si a evoluat in ultimele sezoane la Burgos, formatia la care a jucat, in anii 90, Gabi Balint. Anterior, Sierra a ... citește toată știrea