Noua suprafata de joc a fost instalata pe arena "Ion Oblemenco", aceasta fiind pregatita pentru partida de debut pe teren propriu in acest sezon a Universitatii Craiova, cea cu Otelul Galati, de astazi, de la ora 21.30, in etapa a doua a campionatului.Nu neaparat de noul gazon sunt foarte interesati suporterii Universitatii Craiova, ci de modul cum se vor prezenta baietii lui Neagoe. Prima impresie a contat mereu la Craiova, multi dintre fanii "ocazionali" luand decizia de a veni in continuare ... citeste toata stirea