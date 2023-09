Campioana Romaniei la juniori mari, Universitatea Craiova, va intalni campioana Serbiei, Partizan Belgrad, in primul tur al UEFA Youth League, conform tragerii la sorti de astazi, de la Nyon. Partidele vor avea loc pe 4 si 25 octombrie, primul meci urmand a se juca in Banie, pe arena "Ion Oblemenco", iar returul in capitala Serbiei.Tragerea la sorti a facut efectuata pe criterii geografice, ceilalti adversari pe care-i putea intalni formatia din Banie fiind: Lecce, ... citeste toata stirea