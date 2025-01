Universitatea Craiova, prea cuminte si in Giulesti

In cele doua derby-uri cu care a inceput anul, cu Dinamo si Rapid, Universitatea Craiova a luat un punct, a avut destule ocazii si a incasat numai 3 cartonase galbene, iar doua dintre ele pentru proteste absurde. Echipa nu are neaparat o problema de valoare, ci una de atitudine, de motivatie, de spirit. E prea cuminte, decenta, amabila, dupa chipul si asemanarea lui Costel Galca. Poate are si o problema de atacant, desi inclusiv inspiratia lui ar putea fi afectata tot de cauzele citate. Desi a ... citește toată știrea