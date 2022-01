Universitatea Craiova s-a despartit de Matteo Fedele

Universitatea Craiova s-a despartit de mijlocasul elvetian Matteo Fedele. Jucatorul de 29 de ani se pregatise in ultimele saptamani cu echipa secunda a clubului din Banie, fiind pus pe lista de transferuri. Matteo Fedele a adunat, in cele doua experiente la Craiova, 56 de prezente, 3 goluri si 4 pase de gol."Clubul Universitatea Craiova anunta incetarea de comun acord a contractului cu mijlocasul Matteo Fedele. Ii multumim lui Matteo pentru tot ceea ce a realizat in alb-albastrul Stiintei si ... citeste toata stirea